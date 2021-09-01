Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı

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Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti. Yeşilbeyazlı takım güç kuvvet çalışması yaptı.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Altınorduile karşılaşacak olan Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekkegözetiminde yapılan idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salondagüç kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

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