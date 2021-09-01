İnegöllü sporcular millî takımda tarih yazdı

İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı sporcuları Hilal Oruç, Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir, Hırvatistan Zagreb’de gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında Millî Takım formasıyla 3’üncülük madalyasını kazandı.

Oryantiring branşında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İnegöl Belediyespor’un 3 sporcusu, millî takımda da tarih yazmaya devam ediyor. 2629 Ağustos 2021 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında Millî Takımımızı İnegöl Belediyespor sporcuları Hilal Oruç, Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir temsil etti. 3 başarılı sporcu, şampiyonada ay yıldızlı formayla ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir, Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasını 3’üncülük madalyasıyla tamamladı.

Elde edilen başarı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Alınan her başarı, bizlere ayrı bir gurur vesilesi. Evvela millî takımda bu başarıyı sağlayan sporcularımızın yetişmesinde büyük emekleri olan antrenörümüz Tarık Şeker’i ve fedakârca çalışmaları neticesinde dereceyle ülkemize dönen sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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