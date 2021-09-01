BTSO sonbaharda ihracat atağına hazırlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, aşılama oranlarının yükselmesiyle dünya genelinde fizikî fuarların yeniden başladığını belirterek, “İhracata katkı sağlamak adına KFA Fuarcılık ile sonbaharda ABD’de 3 ayrı fuar organizasyonuna katılacağız. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiğimiz URGE ve HİSER projeleri kapsamındaki faaliyetlerimize de hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

BTSO ağustos ayı meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, aşılama sayesinde salgın önlemlerinin gevşetilmesi ve ekonomik aktivitenin normalleşmesiyle birlikte küresel ekonomide belirgin bir toparlanma başladığını söyledi. Bursa ekonomisinde de sanayi üretimi, ihracat ve istihdam tarafında iyileşme yaşandığını ifade eden Burkay, “Bursa’da firmalarımız salgın sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada salgında oluşan varyantların tekrar kısmi veya tam kapanma süreçlerine yol açmaması için aşılama oldukça önemli. İlk doz aşı oranında Bursa’da yüzde 75’in aşılmasını memnuniyetle karşıladık. Koronavirüs haritasında maviye dönmüş olsak da rehavete kapılmamak ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Ekonomimizde başlayan hareketliliğin devam etmesi için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmeli” dedi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yılı büyüme ile kapatmayı başardığını anımsatan Başkan Burkay, “Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7’lik büyüme kaydettik. Ülkemizin son 12 aylık ihracatı da 200 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. İkinci çeyrek büyümemiz de yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Üretim, ihracat ve istihdamın desteklenmesiyle reel sektörümüzün çok daha güçlü bir büyüme gerçekleştireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Girdi fiyatlarında artışlar işletmeleri zorluyor

Son dönemde birçok sektörde girdi fiyatlarında yaşanan artışların işletmelerin maliyet yükünü ağırlaştırdğını ifade eden Başkan Burkay, “Diğer taraftan faizler de maalesef yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Üretim, istihdam ve ihracat için yatırımların devamlılığı ve reel sektörün ayakta kalması gerekiyor. Bunun için faiz ve yüksek enflasyonla mücadelede kararlı ve hızlı bir şekilde atılacak adımlar, işletmelerimizin maliyet ve sermaye yapısı açısından yaşadığı olumsuzlukların da önüne geçecektir. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik koşullarda özellikle sanayi ve hizmet sektöründeki küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik olarak özel kredi destek paketlerinin uygulanmasının da faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Burkay, 6 Eylül’de başlayacak yeni eğitim yılı öncesi özel okulların durumuna değindi. Pandemi sebebiyle özel eğitim kurumlarının uzun bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını ifade eden Başkan Burkay, “Özel okullarımız, yarınımızın güvencesi olan çocuklarımızın gelişimi ve devletimizin üzerindeki yükü hafifletmeleri açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bu eğitim kurumlarımıza özel desteklerin sağlanması ve okullarımızın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları konusunda atılan adımları da oldukça önemli buluyoruz. Meslek komitelerimizden gelen talepleri ilgili kurumlarımızla paylaştık. Sektörümüzün sorunlarının takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yurt dışı fuar atağı

BTSO’nun yeni dönemdeki ihracat odaklı çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Burkay, “Normalleşme ile birlikte dünya genelinde fizikî fuarlar yeniden başlıyor. 2013 yılından bu yana 7 bini aşkın üyemizi dünyanın dört bir yanındaki fuarlarla buluşturan KFA Fuarcılık, bu kapsamda Almanya'nın en çok ithalat yapan eyaleti konumundaki Kuzey RenVestfalya’da 1923 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan M.O.W. 2021 Mobilya Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Fransa’da Premiere Vision, ABD’de ise IFE New York, LA Textile ve AAPEX fuarlarına organizasyonlar düzenleyeceğiz. Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirdiğimiz URGE ve HİSER projeleri kapsamındaki faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, pandeminin Türkiye ve dünya ekonomisini etkilemeye devam ettiğini söyledi. Son dönemde özellikle tedarik sıkıntısının birçok sektörde maliyetleri ve fiyatları artırdığına dikkati çeken Uğur, “Başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektörümüz bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. BTSO olarak bu süreçte üyelerimizden gelen talep ve teklifleri TOBB ve ilgili bakanlıklara ileterek çözüme katkı sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.