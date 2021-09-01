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Matlı, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi Matlı: “Büyümenin kalıcı olması için destekler devam etmeli”

İHA

Matlı, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi Matlı: “Büyümenin kalıcı olması için destekler devam etmeli”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, NisanHaziran 2021 dönemini kapsayan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7’lik rekor bir büyüme rakamına ulaştığını kaydeden Başkan Özer Matlı, “GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, meslekî idarî ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayri menkûl faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 artarken, buna mukabil finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 22,7 azaldı. Devam eden küresel toparlanma ve aşılamada kaydedilen ilerleme sayesinde, özellikle hizmet ve turizm sektöründeki toparlanma Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklerken; yüzde 21,7’lik büyümenin temelde güçlü baz etkisinden kaynaklandığını görüyoruz” dedi.
Türkiye’nin yakaladığı bu ivme ile ikinci çeyrekte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olduğuna dikkat çeken Özer Matlı, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bölümü üretimde ve ihracatta hala toparlanmaya çalışırken, tedarik sorunu yaşayan ülkelerin siparişlerini Türkiye’ye kaydırması büyüme performansını doğrudan etkilemiştir. Ancak asıl önemli olan bu büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Bunun için de verilen desteklerin devam etmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi ve kur istikrarı, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

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