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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da tekvando rüzgârı

İHA

Yıldırım Belediyesi, '30 Ağustos Zafer Kupası Tekvando Turnuvası' düzenledi.

Yıldırım’da tekvando rüzgârı

Yıldırım Belediyesi, ‘30 Ağustos Zafer Kupası Tekvando Turnuvası’ düzenledi.
Nâim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvaya 20 kulüpten toplam 213 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalarda erkeklerde Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü birinci olurken, Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Osmangazi Gençlik Spor Kulübü üçüncü, Birol Spor Kulübü ise dördüncü oldu. Bayanlarda; Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü ikinci, Osmangazi Belediyespor Kulübü üçüncü, Ayyıldız Spor Kulübü dördüncü oldu. Turnuvanın genel klasmanın da ise topladığı 79 puanla Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü takım hâlinde şampiyonluğa ulaştı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 55 puanla ikinci olduğu turnuvada, Birol Spor Kulübü 16 puanla üçüncü, Ayyıldız Spor Kulübü ise 15 puanla dördüncü oldu.
Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü’nden, genç erkeklar kategorisinde mücadele eden Muhammed Çelik, Umut Seyfettinoğlu, Ferhat Kılıç ve Anıl İyihuylu kendi klasmanlarında birinci, Ziya Akın, Talha Güngör, Bekir Ümeyir Durbak, Yusuf Kılıç ve Enes Turhan ikinci, M. Fırat Doğan, M. Deniz Doğan, Enes Aydın ve Rafet Seyfullah ise üçüncü oldular. Genç bayanlar kategorisinde mücadele eden Yıldırımlı sporculardan; Aslı Şahin ve Tuğçe Kara birinci, Nazlı Cumali, Şevval Yılmaz ve Damla Türkoğlu ikinci, Ayşe Gökçe Yakut, Berfin Gökalp ve Aysu Saylan ise üçüncü oldu. Öte yandan turnuvada bir de sürpriz yaşandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak, Bursa’ya tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren millî sporcu Hatice Kübra İlgün turnuvanın düzenlendiği salona gelerek sporculara moral verdi. Sporcuların ve seyircilerin alkışları eşliğinde salona giren Hatice Kübra İlgün, “Başarısızlıklar gördüm, sakatlıklar yaşadım. Ancak hiç vazgeçmedim. Çok çalışarak olimpiyatlarda bronz madalya kazandım. Olimpiyat kürsüsüne çıktığımda, bayrağımızı görünce gözyaşlarıma hâkim olamadım. Bu başarımda pay sahibi olan kulübüme, hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Umarım bu bronz madalya, sonraki olimpiyatlarda altın olacak” ifadelerini kullandı.
Turnuvaya katılan sporculara hitaben mesaj yayınlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun ayrı bir önemi var. Yıldırım’ı bir spor şehri yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Bütün vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Yıldırım, tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda da bir spor kentidir. Yıldırım’ın spor şehri kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz meyveleri veriyor. Yıldırım belediyesi olarak, 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 280. Son 2 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 34 bin 600 çocuğumuza, Jimnastik okullarında 9 bin 850 çocuğumuza, kadın spor merkezlerinde 23 bin 125 kadınımıza, toplam ise 74 bin 116 vatandaşımıza spor eğitimi hizmeti verdik. Şükürler olsun sporcularımız katıldıkları turnuvalarda göğsümüzü kabartıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bütün sporcu kardeşlerimi, kıymetli ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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