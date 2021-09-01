Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor Minik can dostlarına sıcak yuva aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor Minik can dostlarına sıcak yuva aranıyor

İHA

Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor Minik can dostlarına sıcak yuva aranıyor

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki yavru kedi sahiplendirme ünitesinde yer alan yavru kediler, yeni sahiplerini bekliyor.
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl binlerce can dostu sağlığına kavuşturduğu gibi sahipsiz sokak hayvanın sahiplenilmesini de sağlıyor. Satın almak yerine vatandaşları hayvan sahiplenmeye teşvik etmek maksadıyla hayata geçirilen yavru kedi sahiplendirme ünitesinde 26 minik can dostu yer alıyor. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde doğan yavru kediler ile sokakta bulunarak barınağa getirilen yavru kedilerin bulunduğu yavru kedi sahiplendirme ünitesinde minik can dostlar, yeni sahiplerini bekliyor.
Osmangazi Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nden hayvan sahiplenen vatandaşlar için bakım ve tedavi noktasında da kolaylıklar sağlıyor. Hayvan sahiplenen vatandaşlar, can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplenilen hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriliyor. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlar, tatile gidecekleri zaman can dostlarını Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne bırakabiliyor.
Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan sokak hayvanı toplama ekiplerimiz, her gün sokaklardan topladığı onlarca bakıma ve tedaviye muhtaç sokak hayvanını barınağa getiriyor. Görevli veteriner hekimlerimiz tarafından bakım ve tedavilerini yaptığımız sokak hayvanlarını Hayvanları Koruma Kanunu gereğince aldığımız noktaya geri bırakıyoruz. Kendi başına hayatını sürdüremeyecek olan can dostlar ile yavru hayvanları ise barınakta misafir etmeye devam ediyoruz. Barınakta kalan hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı hayvan sahiplenmeye teşvik etmek adına geçtiğimiz yıllarda yavru kedi sahiplendirme ünitesi kurduk. Şu ân burada 26 sevimli yavru kedi yer alıyor. Vatandaşlarımızı bu sevimli yavru kedileri sahiplenmeye bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım’da tekvando rüzgârı
YEREL HABERLER Yıldırım’da tekvando rüzgârı
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın...Siyah dumanlar yükseliyor
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında yangın...Siyah dumanlar ...
İstiklâl Savaşı kahramanı başkanın evi belediyeye bağışlandı
YEREL HABERLER İstiklâl Savaşı kahramanı başkanın evi belediyeye ...
Matlı, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi Matlı: “Büyümenin kalıcı olması için destekler devam etmeli”
YEREL HABERLER Matlı, ikinci çeyrek büyüme rakamlarını ...
İl Sağlık Müdürlüğü'nden hastane bahçesindeki ölümle ilgili açıklama
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü'nden hastane bahçesindeki ölümle ...
BTSO sonbaharda ihracat atağına hazırlanıyor
YEREL HABERLER BTSO sonbaharda ihracat atağına hazırlanıyor
İki karateciye millî takım yolu
YEREL HABERLER İki karateciye millî takım yolu
Av mevsiminin başlamasını pasta keserek kutladılar
YEREL HABERLER Av mevsiminin başlamasını pasta keserek kutladılar
Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
İnegöllü sporcular millî takımda tarih yazdı
YEREL HABERLER İnegöllü sporcular millî takımda tarih yazdı
Spor artık Bursa’da bir hayat tarzı
YEREL HABERLER Spor artık Bursa’da bir hayat tarzı
Milletvekili Kılıç’tan İnegöl’e ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Kılıç’tan İnegöl’e ziyaret
Çevikel: “Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü azaltılmalı”
YEREL HABERLER Çevikel: “Kalıcı büyüme için sanayicinin yükü ...
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı
Eşinin kızının yanında bıçakladığı Ebru, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin kızının yanında bıçakladığı Ebru, hayatını ...
Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, "Cinler yüzünden" deyip ağlamaya başladı Kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da karısını bıçakla öldüren zanlı, "Cinler ...
Minibüsün çarptığı yaralıyı güneşten şemsiye ile korudular
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı yaralıyı güneşten şemsiye ile ...
‘Mavi Tur’la deniz sefası başladı
YEREL HABERLER ‘Mavi Tur’la deniz sefası başladı
Güvenli eğitim için gerekli tedbirler alınıyor
YEREL HABERLER Güvenli eğitim için gerekli tedbirler alınıyor
Potada Gemlik’e Bursasu desteği
YEREL HABERLER Potada Gemlik’e Bursasu desteği
Mürsel İncir Şenliği başlıyor
YEREL HABERLER Mürsel İncir Şenliği başlıyor
Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Başkan Erdem Yolçatı gençlerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Erdem Yolçatı gençlerini dinledi
Başkan Dündar’dan vatandaşa aşure ikramı
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan vatandaşa aşure ikramı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.