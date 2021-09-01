Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın

Derya EVRENMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da, bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyedeki yangına ekipler müdahale ediyor.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 10´uncu Dilek Sokak´taki bir tekstil atölyesinde bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, içerideki kimyasal maddeler ve kumaşların alev almasıyla büyüdü. Adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı atölyenin çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Muammer İRTEM
2021-09-01 15:19:04
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