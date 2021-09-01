Hasanpaşa Mahalle Konağı yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Hasanpaşa kırsal mahallesinde bulunan ve kullanım ömrünü doldurmuş olan mahalle konağını yeniliyor.

Hem merkezde hem de kırsalda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş mahalle konaklarını yeniden ayağa kaldırıyor. Geleceğin İnegöl’ünü inşa etmek, yarınlara modern bir kent bırakmak adına gece gündüz demeden hizmet üreten İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerdeki konakların da daha sağlıklı şekilde hizmet vermesi ve gelecek nesillere birer miras olarak kalması adına yenileme çalışması yapıyor.

Hasanpaşa Mahalle Konağında tadilât çalışmaları başladı. Son aşamaya gelen tâdilat çalışmalarını, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Alper Taban, “Hasanpaşa bizim eski yerleşim köylerimizden biri. Mahalle sâkinlerimize ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Tadilatta sona yaklaşıldı. İnşallah kısa zamanda lavabolarından lokaline, oturma alanlarına kadar bütün alanlar yenilenerek tertemiz kullanılacak hâle gelmiş olacak. Ben çalışmanın Hasanpaşa Mahallemizin sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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