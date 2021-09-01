Köprüler ışık saçıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma ile Hüdavendigâr Kent Parkı içindeki köprüler ışıklandırma ile daha estetik bir görünüm kazandı.

Bursa’nın daha temiz, bakımlı ve görsel anlamda estetik bir kent olması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik zenginliğine her geçen gün yeni özellikler ekliyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan, halkın ortak kullanım alanlarında zarar gören bordür, kaldırım, oturma grupları ve kent mobilyalarını yenileyen ekipler, bu kez estetik bir ışıklandırma çalışmasına imza attı. Özellikle hafta sonları Bursalıların nefes almak için en önemli buluşma noktalarından biri olan Hüdavendigâr Kent Parkı içinden geçen Nilüfer Deresi üzerindeki iki köprü, ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de görsel bir şölen sunuyor.

Her iki köprüde 30 farklı temada hareketli aydınlatma yapabilen, özel gün ve haftalara göre renk değiştirebilen aydınlatma çalışması parkın değerine değer kattı.

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