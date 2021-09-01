Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (2)

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YANGINA MÜDAHALE EDERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale eden 3 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yakınına ait olan atölyedeki yangını söndürmek için çatıdan hortumla su tutan Muharrem Vardar, yaklaşık 5 metre yükseklikteki çatıdan düştü. Yaralanan Vardar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Muammer İRTEM

2021-09-01 15:38:46



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