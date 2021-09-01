Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (3)

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BÖLGE DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar etrafı kaplarken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-09-01 15:51:32



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