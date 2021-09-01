Karacabey’de ulaşım rahatlıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede yapımı tamamlanan yol çalışmalarını denetledi. Özellikle dağlık alanda yer alan kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Özkan’ı mahalle muhtarları ve vatandaşlar karşılarken, yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Karacabey Belediyesi'nin 2021'i 'alt yapı yılı' ilân etmesiyle birlikte ilçede önemli adımlar atılıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ilçede yapımı tamamlanan yol çalışmalarını denetledi. Başkan Ali Özkan’ın ilk durağı Kulakpınar Mahallesi oldu. Burada Mahalle Muhtarı Ali Karakuş ve vatandaşlar, başkanı Ali Özkan’a memnuniyetlerini ifade ettiler. Özkan, bu yılı alt yapı ve yol yılı ilân ettiklerini belirterek, çalışmaların devam eden yıllarda da aynı şekilde süreceğini kaydetti.

Bandırma yoluna rahat ulaşım imkânı

Yeniköy yolu üzerinden çıkılarak, dağlık alanda bulunan kırsal mahalleleri kapsayan bu çalışmalar ile Bandırma yoluna rahatlıkla ulaşımın sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Özkan, ihtiyaçların karşılanmaya devam edeceğini de ifade etti. Özkan, Kulakpınar Mahallesi’nin ardından Yarış, Güngörmez, Dağesemen, Kedikaya, Gölecik ve Karasu mahallelerinde yapımı tamamlanan yol çalışmalarını da inceleyerek, vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinledi. İncelemelerinin sonunda Başkan Özkan yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, yollarla ilgili talepleri vardı. Bunları sırasıyla yerine getiriyoruz. Bir taraftan içme suyu, bir taraftan kanalizasyon, bir taraftan yağmur suyu şebekelerinin yenilenmesi, havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları sürerken,diğer taraftanda ihtiyaç duyulan mahallelere de yol yapım çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Birçok mahallemizde stabilize yol çalışması tamamlandı. Karacabey’de ‘üçlü olsun güçlü olsun’mottosuyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey’de belediyemizin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları Bölge Müdürlüğü de hummalı çalışmalarıyla Karacabeyli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltemeye devam ediyorlar. Bu anlamda, bize katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a bütün Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum” dedi.

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