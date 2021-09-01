Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (4)



KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 iş yerine daha sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma ekipleri de müdahale etti. Yangında iş yerlerinde mahsur kalan bir kedi ve bir köpek ekiplerce kurtarıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Derya EVREN

2021-09-01 16:23:57



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