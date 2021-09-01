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AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan: “Bursa, Türkiye’nin göklerdeki geleceğini kurmaya aday”

İHA

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan: “Bursa, Türkiye’nin göklerdeki geleceğini kurmaya aday”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sanayi alt yapısı ve üretken nüfusu ile ülke ekonomisinin lokomotifi olan Bursa’nın havacılık alanında ülkenin başkenti olabileceğini söyledi.
İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye’nin günümüzün en etkili hava savunma, izleme ve iletişim aygıtlarından olan insansız hava araçlarında ses getiren çalışmalarını her geçen gün arttırarak sürdürdüğünü belirtti. Başkan Gürkan, son olarak Baykar firması tarafından üretilen ‘Akıncı TİHA’ ile birlikte Türkiye’nin bu teknolojiye sahip dört ülkeden biri hâline geldiğini hatırlatarak, “Son yıllarda dünya genelinde hızla yükselen üretimde ve hayatın bir çok alanında dijitalleşme ve yazılım teknolojileri akımına ülke olarak çok çabuk uyum sağladık. Pandemi süreci ile birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan ve yükseliş ivmesini hızlandıran dijitalleşme süreci bir çok sektörde değişime, dönüşüme neden oldu ve bir çok yeni sektöre uyumu olmazsa olmaz hâle getirdi. Artık daha vasıflı, özellikli ürünler, teknolojiler ülkeleri çok hızlı bir şekilde yükselişe geçirdi. Türkiye’de çok şükür ki bu hızlı değişime ayak uydurarak, yeni dünya düzeninde güçlenerek yoluna devam eden sayılı ülkeler arasında yerini aldı. Artık daha fazla çalışma, dünya trendlerine uygun katma değerli ürünler üretmeye devam etme vaktidir” dedi.
İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın her alanda olduğu gibi iletişim, savunma ve belki de yakın gelecekte yolcu, yük taşımacılığında da kullanılacak olan insansız hava araçları teknolojisi üretiminde üzerine düşeni yapabilecek kapasitede, bir çok alanda donanımlı bir il olduğunun altını çizdi. Gürkan, geçmişi yıllar öncesine dayanan, yeniliklere açık sanayi alt yapısı, üretim alanındaki tecrübesi, üretken nüfusu ilde Bursa’nın bu alanda da önemli işlere imza atabileceğine olan inancını dile getirdi.
Otomotiv, tekstil gibi alanların başkenti olarak anılmasının yanı sıra bir çok sektörde öncü çalışmalara imza atan Bursa’nın Türkiye ihracat rakamlarına verdiği destekle dışa dönük, dünya üretim trendlerine uyumlu yüzünü de ortaya koyduğunu ifade eden Gürkan, “Bütün bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz ve Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olma özelliğini taşıyan BTSO ve TÜBİTAK işbirliği ile Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, günümüz üretim anlayışının olmazsa olmalarından ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarının Türkiye çapındaki ana üssü hâline gelecek olan ve şehrimizde kurulması plânlanan inovasyon merkezimiz, Bursa’mızda hizmet veren firmalarımızın yıllardır yenilikçi üretim anlayışı ile ortaya koydukları katma değer ve ülke genelinde ortaya konulan vizyon şehrimizin uzay havacılık çalışmalarında da üretim ve geliştirme başkenti olabileceğini göstergesidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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