Hollanda’ya bin ton salça ihraç edilecek

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonunu açtı. Kooperatif, 2021 yılında Hollanda'ya bin ton acı biber salçası ihraç etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 800 ton ihracat yaparak Türkiye'ye 800 bin dolar girdi sağlayan kooperatif, bu yıl 1 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, "2021 salça sezonu başladı. Domatese 5 gün önce başlamıştık şimdi de bibere başladık. Hollanda'ya 850 ton ihracat taahhüdümüz var bunu yerine getirmek için de sertifikalı ürün yetiştirmemiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel olacak. Yeni bir inşaat yapıyoruz çalışmalarımız burada devam edeceğiz. Burada tek sıkıntımız domates fiyatlarımızın istikrarsız oluşu. İşletmedeki satışlarda oluşan fiyat istikrarsızlığı da bizi üzüyor. Çiftçinin para kazanması bizi tabi mutlu ediyor. İnşallah dengeler oturur. Bin tona yakın ihracatımız olacak. Bu ihracat sonucunda da ortalama 1 milyon dolar girdi olacak. Tabi burada istihdam da sağlıyoruz. Ortalama 90 kişi sadece biberde çalışıyor. İşçilerimizin de çoğu kadın ve 34 ay sürüyor çalışma süresi. Hem üreticinin malı yerde kalmıyor hem de istihdam sağlıyoruz" dedi.

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