Bursa'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı

Bursa'da sahte 100 dolarla alışveriş yapan şüphelilerin peşine düşen jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına alırken, yüklü miktarda sahte döviz ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda sahte 100 dolar ile alışveriş yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma ve kamera incelemesi neticesinde 2 şahsın akaryakıt istasyonuna gelerek alışveriş yaptıkları ve sahte olduğu değerlendirilen 100 doları vererek istasyondan ayrıldıkları tespit edildi

Yapılan araştırma neticesinde bir aracın kiralama şirketinden A.A isimli şahıs tarafından kiralandığı belirlendi. Söz konusu araç ve şüpheli şahısların yeri tespit edildi Yapılan baskın sonucu Suriye uyruklu K.A., O.S., C.T. ve A.A. isimli şahıslar kaldıkları otel odasında gözaltına alındı. Oda ve araçta yapılan aramada 14 adet ecstasy hap, 23 gram metamfetemin, ayrıca desteler halinde sahte 206 adet 100 dolar, 826 adet 50 dolar, 1 adet 1 dolar, sahte banknot ve 3 bin 50 euro, 6 adet 500 euro, 1 adet 50 euro, sahte banknot para ele geçirildi. Karakolda işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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