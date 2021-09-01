Işıklar askeri lisesinden mezun olan subay ve astsubaylara mezuniyet töreni düzenlendi



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda mezun öğrenciler için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Ankara´dan canlı yayınla bağlandığı törenin ardından mezun olan çocuklarına sarılan aileler duygusal anlar yaşadı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu´ndan mezun olan 799 subay ve astsubay için tören düzenlendi. Okulun yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve kent protokolü katıldı.

'DÜN SİLAH TUTAN ELLER, BUGÜN YANGIN VE SEL FELAKETLERİNDE'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, dönem birincisi Astsubay Çavuş Ahmet Dönmez mezunlar adına konuşma yaparak, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı. Törende konuşma yapan Okul Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, genç astsubayları tevazu, feragat ve fedakarlık sahibi bir kanun mensubu olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Mezun olan bu gençliğin, hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine karşı vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatlarını seve seve feda edeceğini belirten Çekiç, "Bu gurur tablosunun esas sahibi olan kıymetli ailelerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Üzerine titrediğiniz, ciğerparelerinizi bizlere teslim ettiniz. Hepimizin medarı iftarı olan bu gurur tablosu fedakarlık ve sabrınız sayesinde karşımızdadır. Dün silah tutan eller, bugün yangın ve sel felaketlerinde 'Bu gayret söndürür, bu birlik yaşatır' düsturuyla 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' öğretisine sadık kalacaklardır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI

Program kapsamında, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne videokonferans sistemiyle bağlanıldı.

Tören geçişinin ardından mezun öğrenciler aileleriyle buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmanın ardından tören sona erdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-09-01 23:11:00



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