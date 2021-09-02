Bursa’da aç kalan domuzlar şehre indi

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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi.

Mudanya ilçesinde yaban domuzları görüldü. Yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehre inerek çöplerde yiyecek aradı. Vatandaşlar bu anları kayıt altına alırken toplu halde gezinen domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu.

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