Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat

İHA

Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, mevsim geçişlerinde alerjik egzamanın basit uygulamalarla önlenebileceğini söyledi.
Egzama olarak da bilinen atopik dermatit, polen salımınım fazla olduğu ilkbahar aylarında tetiklendiği gibi, havaların soğumaya ve nem oranının düşmeye başladığı sonbahar mevsiminde de kendini göstermeye başlar ve bazen günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli seyir gösterebilir diyen Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Sonbahar ve kış aylarında kapalı ısıtma sistemlerinin kullanılmaya başlanması, çok kalın giysiler, sıcak banyolar, soğuk ve rüzgârlı hava, enfeksiyonlar egzamanın alevlenmesine sebep olmaktadır. Günlük hayatımızda uygulayacağımız basit önlemlerle bu durumdan korunmak mümkündür. Yün kıyafetler cildi kurutarak kaşıntıya sebep olacağı için kullanılmamalı, yerine pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Sıcak suyla yapılan uzun banyolar cilde aşırı ısı temasına neden olup cildin kurumasına neden olur. Bunun yerine ılık su ile kısa süreli duş tercih edilmelidir. Banyoda hekiminizin önereceği, deriyi kurutmayan, nemlendirici özelliği olan, parfümsüz yıkama ürünleri kullanılmalıdır. Banyo sonrası ilk 5 dakikada deriyi havluyla ovalamadan, hafif dokunuşlarla, hafif nemli kalacak şekilde kurulanmalı ve hekiminizin önereceği nemlendirici sürülmelidir. Çok sıcak ve nemli ortamlardan uzak durularak aşırı terlemenin önüne geçilmelidir. Diğer genel önlemler; gıdalardan süt ürünleri, yumurta, kabuklu yemişler, soya ürünleri ve buğday gibi tetikleyici gıdalardan uzak durulmalı ve hekiminizin önerisi doğrultusunda gerekli alerji testlerinin yapılması uygun olacaktır. Yeni satın alınan tüm elbiselerin giyilmeden önce yıkanması, formaldehit ve diğer tahriş edici kimyasalların temizlenmesini sağlayacaktır" dedi.
Çamaşır deterjanı tahriş edici geliyorsa, kokusuz ve boyasız deterjanları tercih edilmesi gerektiğini belirten Küçükçakır, "Egzersiz yaparken geniş ve seyrek dokumalı kıyafetler giyiniz. Duygu ve stres, kaşıntıyı arttırarak egzamayı alevlendirdiğinden kızgınlık, düş kırıklığı, utanma gibi duygu durumlarıyla baş edebilmek ve gereğinde nasıl tedavi olunacağını öğrenmek ve yardım almak çok önemlidir. Bakteriler, virüsler ve mantarların neden olduğu bulaşıcı mikroorganizmalar egzamalı hastalarda çok sık problem oluşturduğundan, cildinizde oluşan artan kızarıklık, iltihap dolu şişlikler, uçuklar ve ateş durumunda vakit kaybetmeden hekiminize başvurunuz. Sağlıklı beslenmek her hastalığın en temel tedavi biçimidir. E ve C vitamini bakımından zengin gıdalar tüketmek cildinizin nem oranını arttıracaktır. Prebiyotik ve probiyotik gıdalar ve takviyeler alarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek egzama tedavinde ve atakların sıklığını azaltmakta çok fayda sağlamaktadır. Günde en az 2 litre su içmeye özen gösteriniz ve sigaradan uzak durunuz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da aç kalan domuzlar şehre indi
YEREL HABERLER Bursa’da aç kalan domuzlar şehre indi
(Özel) Öğrenciler için bütün hazırlıklar tamam Sınıflar, koridorlar ve bütün ortak alanlar dezenfekte edilip temizlendi Hastanelerin kullandığı havalandırma sistemiyle öğrenciler daha güvenli soluyacak
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler için bütün hazırlıklar ...
Işıklar askeri lisesinden mezun olan subay ve astsubaylara mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Işıklar askeri lisesinden mezun olan subay ve ...
Yanan TIR'ın sürücüsü son anda kurtuldu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yanan TIR'ın sürücüsü son anda kurtuldu; o anlar ...
Batuhan Kör: “Bu kutsal formayı taşımanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez”
YEREL HABERLER Batuhan Kör: “Bu kutsal formayı taşımanın onur ve ...
Sürücü yanan tırdan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Sürücü yanan tırdan saniyelerle kurtuldu
Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundan sahte dolarla alışveriş yapan ...
İnegöl Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Meclisi toplandı
Bursa'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da sahte para operasyonu: 4 gözaltı
Yüzlerce öğrenci şokta Yenişehir'de yurt binası onarılmayınca öğrenciler ortada kaldı
YEREL HABERLER Yüzlerce öğrenci şokta Yenişehir'de yurt binası ...
Hollanda’ya bin ton salça ihraç edilecek
YEREL HABERLER Hollanda’ya bin ton salça ihraç edilecek
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan: “Bursa, Türkiye’nin göklerdeki geleceğini kurmaya aday”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan: “Bursa, Türkiye’nin ...
Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (4)
YEREL HABERLER Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (4)
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın iki fabrikayı daha kullanılamaz hâle getirdi Ekiplere yardımcı olmak isteyen işçi çatıdan düşerek yaralandı Bursa'nın her yerinden görünen yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi
YEREL HABERLER Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın iki ...
Nilüferli millî atlet finalde
YEREL HABERLER Nilüferli millî atlet finalde
Karacabey’de ulaşım rahatlıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de ulaşım rahatlıyor
Bursaspor’da yeni transfer Ozan Sol’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni transfer Ozan Sol’un sözleşmesi ...
Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (3)
Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın (2)
Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, tekstil atölyesinde yangın
Köprüler ışık saçıyor
YEREL HABERLER Köprüler ışık saçıyor
Hasanpaşa Mahalle Konağı yenileniyor
YEREL HABERLER Hasanpaşa Mahalle Konağı yenileniyor
Bursa Sağlık Müdürlüğünden açıklama
YEREL HABERLER Bursa Sağlık Müdürlüğünden açıklama
Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor Minik can dostlarına sıcak yuva aranıyor
YEREL HABERLER Yavru kediler sahiplenilmeyi bekliyor Minik can ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.