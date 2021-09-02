Bursa’yı ‘engelsiz turizm’le keşfediyorlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engellilerin aileleriyle birlikte şehrin güzelliklerini gezebilmeleri maksadıyla ‘Engelsiz Turizm’ uygulamasını başlattı.

Engellilerin aileleriyle birlikte Bursa’nın önemli tarihî mekânlarını rahatlıkla gezerek yakından tanımasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Turizm’ uygulamasını başlattı. Dış İlişkiler Dâiresi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen projeyle, Bursa’nın kültürünü ve tarihini öğretmek, kentlilik bilincini oluşturmak ve UNESCO dünya mirası alanlarına dikkat çekmek amaçlanıyor. Engellilerin ve ailelerinin Bursa’nın tarihî ve turistik değerleriyle buluştuğu ‘Engelsiz Turizm’ projesi, 10 hafta boyunca devam edecek. Çarşamba günleri saat 10.0016.00 arasında yapılacak gezi kapsamında Tophane bölgesi, Muradiye Külliyesi, Mudanya ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyaret ediliyor.

Proje kapsamında şehrin tarihi ve turistik bölgelerini gezme fırsatı bulan Yusuf Maviçiçek, pandemi boyunca evde çok sıkıldıklarını, bu gezinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yaşadığı şehri gezebilmenin kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Maviçiçek, bu tür projelerin devamını dileyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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