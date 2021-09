Büyükşehir’den uluslararası karikatür yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karikatür Yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle düzenlediği yarışma, ‘Hayat kaynağımız suyu dikkatli kullanalım’ ve ‘Cemal Nadir Güler Portre Karikatür’ olmak üzere iki ayrı konu başlığında yapılacak. Yarışmacılar, ‘Suyu dikkatli kullanalım’ başlığında ‘Suyun Geri Dönüşümü, Alternatif Su Kaynakları, Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması, Yağmur Hasat Sistemleri, Şehir ve Su, Barajlar ile Su Tasarrufu’ konularını ele alabilecek. Yarışma 17 yaş ve üzeri yetişkinler, 16 yaş ve altı gençler olmak üzere iki kategoride yapılacak. Amatör ve profesyonel bütün dünya çizerlerine açık olan yarışmada çizim tekniği serbest olacak. Yarışmacılar her iki konu başlığı için de en fazla 3’er eser gönderebilecek. Karikatürler 300 dpi çözünürlükte, “mutlaka taranmış” ve “jpeg” formatında ve en fazla 3 MB büyüklüğünde olacak. Eserler karikatur.bursa@gmail.com adresine eposta yoluyla gönderilecek. Son iştirak tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu yarışmada ön elemeyi geçerek finale kalan çalışmalar; benzer, kopya ve çalıntı itirazları için, ileriki bir tarihte internet üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

Yetişkinler kategorisinde her iki konu başlığında da birinciler 10 bin, ikinciler 7 bin, üçüncüler 4 bin ve 3’adet mansiyon da 2 biner TL ile ödüllendirilecek. Gençler kategorisinde ise her iki konu başlığında da 10’ar adet başarı belgesi ve karikatür çizim seti hediye edilecek.

