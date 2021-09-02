TEKNOFEST’te BUÜ rüzgârı esmeye devam edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) toplam 173 öğrenci, TEKNOFEST yarışmaları kapsamında projelerini sergilemeye devam ediyor. Öğrenciler, Tuz Gölü, Kocaeli Körfez Pisti ve Yunuseli’nde düzenlenen yarışmaların ardından İstanbul’daki büyük finalde de yer alacak.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay, teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Bursa Uludağ Üniversitesi rüzgârı esiyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda BUÜ’lü öğrenciler projelerini sergilemeye devam ediyor. Öğrenciler, aynı zamanda yarışmanın son ayağı olan İstanbul’de final bölümünde de projelerini sergileyecek. Yarışmalarda Bursa Uludağ Üniversitesi’nden toplam 173 öğrenci, 25 farklı kategoride yarışmalara katılmış olacak.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu yıl akademik paydaşlar arasında yer aldıkları TEKNOFEST’te 25 farklı kategoride yarışacak olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Toplam 173 öğrencinin oluşturduğu takımların Türkiye finallerinde boy göstereceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Hâli hazırda Tuz Gölü, Kocaeli Körfez Pisti ve Yunuseli’nde düzenlenen yarışmalarda yer alan öğrencilerimi tebrik ediyorum. Gösterdikleri performanslarından ve emeklerinden dolayı her birine teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra 21 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan final yarışmalarına gitmeye hak kazanan öğrencilerimiz ve takımlarımızada başarılar diliyorum. Öğrencilerimin ve danışman hocalarının üstün bir çaba göstererek hazırladıkları projeler ile çok iyi dereceler alacağına gönülden inanıyorum. Üniversite yönetimi olarak proje hazırlama sürecinde her zaman yanında yer aldığımız takımlarımızı, finaller boyunca da yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Sonuç ne olursa olsun, onlarla iftihar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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