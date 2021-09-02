Kara yolundaki başıboş atlar yakalandı Bursa'da kaldırımda yürüyüp araçlar gibi ana yolda ilerleyen başıboş atlar yakalandı

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Bursa'da iki gündür ana yolda ve kaldırımda yürüyen başıboş atlar ekipler tarafından yakalandı

Bursa'nın muhtelif bölgelerinde sahipsiz atlar ana yola çıkarak trafikte sürücüleri tehlikeye atıyor. Sahipsiz atların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, tehlike arz eden atları yakalayarak barınağa götürdü. Ana yollara çıkarak yoğun trafikte araçlar arasında yürüyen ve sürücülerin korkulu rüyası hâline gelen atların yakalandığı ânlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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