Sibel Can, şarkılarını Zeki Müren için söyledi Sanat güneşine vefa gecesi

Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren’i vefatının 25’inci yıldönümünde, Sibel Can’ın sahne aldığı konserle andı.

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 16’ncısını düzenlediği Zeki Müren’i anma gecesi Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Konserde, Türk müziğinin güçlü seslerinden Sibel Can, Zeki Müren’in eserlerinin yanı sıra kendi şarkılarından oluşan repertuarı ile Bursalılara unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahneye Zeki Müren’in ‘Kahır Mektubu’ şarkısıyla çıkan Sibel Can, sanat güneşinin ‘Senede Bir Gün’ ‘Şimdi Uzaklardasın’, ‘Rüyâlarda Buluşuruz’ ve ‘Manolyam’ gibi dillere pelesenk olmuş eserlerini seslendirdi. Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran hayranları, seslendirdiği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sibel Can, konserin ikinci bölümünde ise ağırlıklı olarak hareketli şarkılar söyledi.

Anma gecesinde bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi ile mücadele şeklinde geçen son iki yılın normal dışı bir hayat olduğuna dikkat çekerek, “Normale adım attığımız bugünlerde, sanat güneşimiz Zeki Müren için düzenlediğimiz bu gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Mustafa Dündar, “Bu yıl, Zeki Müren’in aramızdan ayrılışının 25’inci yılı. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Zeki Müreni anma gecesinin ise 16’ncısı. Geçen yıl pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz faaliyetimizde bu yıl Türkiye’nin en güçlü seslerinden biri olan Sibel Can ile sizleri buluşturduk. Ülkemizde son 1,5 yıldır süren pandemi, ardından yangın ve sel gibi büyük felâketler yaşadık. Pandemiyle ilgili zor günleri inşallah geride bıraktık demek istiyorum. Bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran hayranlarıyla böyle bir gecede olmaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Sibel Can, geceyi düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Zeki Müren’le yaşadığı bir hatırasını da paylaşan Sibel Can, 1988 yılında çıkarttığı kasede ismini de veren ‘Rüyâlarda Buluşuruz’ şarkısını, aynı yıl usta sanatçının da seslendirdiğini hatırlatarak, “Bir gün evimde otururken telefon çaldı. Açtığımda arayan kişi bana ‘Ben Zeki Müren’ deyince çok şaşırdım. İnanamadım, birilerinin benimle dalga geçtiğini düşündüm. Sonra, Zeki Bey, bana şarkıyı çok başarılı okuduğumu söyledi. Bu benim için unutulmaz bir ândı” dedi.

