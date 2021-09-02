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Başına taktığı taçla hırsızlık yapan şüpheli kamerada

DHA

Başına taktığı taçla hırsızlık yapan şüpheli kamerada


Semih ŞAHİNKazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)- BURSA'da, inşaattan 10 top bakır elektrik kablosu çalan Murat A. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat A.'nın hırsızlık yaparken başına taktığı taçla inşaata girdiği anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, 5 Temmuz'da Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit M.B.'ye ait yapımı devam eden inşaatta çalışan işçiler, 100 metre uzunluğunda 10 top halinde bulunan bakır elektrik kablolarının eksik olduğunu fark etti. İnşaat sahibi M.B., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra inşaata ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Gece saatlerinde inşaata bir kişinin girdiğini gören polis, soruşturmayı derinleştirince şüphelinin Murat A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece hırsızlık suçundan tutuklandı. Öte yandan Murat A.'nın hırsızlığı gerçekleştirdiği sırada başına taktığı taç dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Semih ŞAHİN-Kazım BULUT
2021-09-02 15:12:33

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