14 kırsal mahalleye ceviz soyma makinesi verildi

Tarıma desteğini sürdüren İnegöl Belediyesi, 14 kırsal mahalleye 15 adet ceviz soyma makinesi dağıttı. Makineleri muhtarlara teslim eden Belediye Başkanı Alper Taban, “El ile yapılabilecek işler bugün makine ile çok daha kolay ve kısa zamanda yapılabiliyor. Ceviz soyma makinelerini de bu faydaları sağlamak adına dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek maksadıyla daha önce çiftçilere yönelik ceviz fidanı dağıtımı, salça makinası, koyun dezenfeksiyon havuzu, taş toplama makinesi, yaban mersini ve ekinezya fideleri dağıtımı gibi desteklerde bulunan İnegöl Belediyesi, bugün 14 kırsal mahalleye 15 adet ceviz soyma makinesi dağıttı. Daha önce yapılan 70 adet ceviz soyma makinesi dağıtımlarının ardından, bu yıl yapılan dağıtımlarla toplamda 85 ceviz soyma makinesi dağıtılmış oldu.

Bugün 11.45’te İnegöl Belediyesi şantiyesinde yapılan ceviz soyma makinesi dağıtım töreninde, makineler mahalle muhtarlarına teslim edildi. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Elimizde tarım ve kırsal kalkınma adına çok önemli bir değerimiz olduğunu görüyoruz. Evet sanayimiz güçlü, çok ciddi sanayi kuruluşları var, marka kuruluşlar var. Arkadan da daha niceleri geliyor. Bu yönüyle baktığımızda şehrimiz güçlü bir sanayi şehri olarak gözüküyor ama ender rastlanan şehirlerden biri olduğumuzu da söyleyebilirim. Çünkü tarımın sanayiyle birlikte güçlenerek devam ettiği alanlar giderek azalıyor. Bu manada şehrimizin bu özelliğinin biz devam etmesini istiyoruz. Kaldı ki son yaşadığımız pandemi sürecinde de kırsal alanların, çiftçiliğin ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olabilmek çok kıymetli... Bu anlamda tarımın gelişimin sanayi ve turizm kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Teknolojik değişim ve gelişimleri de takip etmek gerektiğine işaret eden Başkan Alper Taban, “Eskiler der ya âlet işler el övünür. El ile yapılabilecek işler bugün makine ile çok daha kolay ve kısa zamanda yapılabiliyor. Ceviz soyma makinelerini de bu faydaları sağlamak adına dağıtmaya devam ediyoruz. Köylerimizde de gittiğimizde kullanıldığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de yine çiftçimize faydalı olabilmek için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

14 kırsal mahalleye 15 adet ceviz soyma makinesi dağıtıldığını hatırlatan Taban, “Bugün burada 14 kırsal mahallemizin muhtarına 15 adet ceviz soyma makinesini teslim ediyoruz. Bu mahallelerimiz Bayramşah, Boğazköy, Elmaçayır, Fındıklı, Güzelyurt, Hamzabey, İhsaniye, Cemiyet, Karalar, Kıran, Kulaca, Sungurpaşa, Yukarıballık ve Yeniceköy. Yeniceköy mahallemize nüfusu ve büyüklüğü göz önüne alınarak 2 adet makine veriliyor. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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