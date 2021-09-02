Osmangazi’de metrûk bina temizliği

Osmangazi Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi’nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrûk binayı yıktı.
Mahallelerde yaşayan halkı oldukça tedirgin eden metrûk binalar, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alan belediye ekipleri, Gülbahçe Mahallesi 1. Sezer Sokak üzerinde yer alan metrûk binayı yıkmak için harekete geçti. Halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle şikâyetlere konu olan metrûk bina, iş makinesi ile yıkıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrûk binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “İlçemiz metrûk yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.