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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan: “Bursa çalışıyor, Türkiye büyüyor”

İHA

Gürkan: “Bursa çalışıyor, Türkiye büyüyor”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, pandemi sürecinin bütün olumsuzluklarına rağmen ekonomik göstergelerdeki sevindiren tabloların, her kesimden vatandaş için zor günlerin ardından yaklaşan baharın müjdecisi olduğunu belirtti.
Davut Gürkan, Türkiye’nin pandemi sürecindeki rekor seviyesindeki ihracat rakamlarının yanı sıra yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21.7’lik büyüme performansı ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi hâline geldiğini belirterek, “Bu büyüme performansı ve zorlu geçen pandemi sürecinin bütün olumsuzluklarına rağmen gerçekleşen olumlu tablolar, Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Yine yılın ikinci çeyreğinde ihracatımızdaki yüzde 70’lik artış, sanayi sektörümüzdeki yüzde 42’lik büyüme ve dolayısıyla 29 milyonu aşarak son 35 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan istihdamımız AK Parti hükümetleri dönemlerinde sağlam adımlarla atılan ekonomi politikaları ve ilmek ilmek örülen güçlü Türkiye hedeflerinin en büyük göstergesidir” dedi.
Aynı zamanda 55 milyar dolarlık tutarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek çeyreklik ihracat hedefine ulaşıldığının altını çizen Gürkan, “Yıllık câri açığımız 30 milyar doların altına düştü ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,9’dan yüzde 84,5’e yükseldi. Bütün bu gelişmeler Türkiye’nin güçlü ekonomik yapısının yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte oluşan yeni dünya düzenine çabuk adapte olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Davut Gürkan, sanayi ve diğer sektörlerdeki potansiyeli, geçmişi yıllar öncesine dayanan üretim tecrübesi ile Bursa’nın bu başarıdaki rolünün altını çizerek şunları söyledi:
“Bursa, öncü illerimizden biri oldu. Teknolojinin hızla gelişimi ve pandemi ile birlikte bütün dünyada değişen, dijitalleşme süreci hızlanan üretim, çalışma ve pazarlama stratejilerine sağladığı uyumun yanı sıra çağımızın olmazsa olmazı ARGE, inovasyon ve tasarım alanlarında kurumlarımızın ve firmalarımızın attığı önemli adımlar Bursa’mızın farkını bir kez daha ortaya çıkararak, her dönem olduğu gibi bir adım öne çıkmasını sağladı. Üretim başkenti Bursa, daha nice başarılara öncülük edecek, ülkemiz çalışkan insanları ile dünya çapında her alanda olduğu gibi ekonomide de söz sahibi bir ülke olarak yoluna devam edecektir. İnşallah tüm dünya ülkelerine örnek olan devlet millet el ele mümkün olan en az hasarla geçirmeye çalıştığımız zorlu günlerin ardından ekonomimizde yaşanan olumlu gelişmeler, her kesimden insanımız için gelecek güzel günlerin habercisidir”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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