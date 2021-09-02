Bursaspor’da Altınordu maçının taktik idmanı yapıldı

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Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugün taktik antrenman yaptı. Yeşilbeyazlı takımın idmanına millî takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Antrenmana millî takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, Cristobal Jorquera ve İsmail Çokçalış takımdan ayrı salonda çalıştı. Sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi.

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