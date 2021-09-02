Renault fabrikasında işçiler eylem yaptı Dünya otomotiv devi Renault'un Bursa'daki fabrikasında işçiler, 3 yıl denildiği halde 4 yıla çıkarılan banka promosyonu ile ilgili yemekhanede eylem yaptı

Dünya otomotiv devi Renault'un Bursa'daki fabrikasında işçiler, 3 yıl denildiği halde 4 yıla çıkarılan banka promosyonu ile ilgili yemekhanede eylem yaptı. Masalara tabak çatallarla vuran işçilerin eylem görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Renault fabrikasında 2017 yılında yapılan anlaşma gereği banka promosyonlarının 3 yıllık olduğu işçilere bildirilmişti. Fakat fabrikadan dün yapılan açıklamada, banka promosyonlarının 4 yıllık olduğu açıklandı. Renault işçileri banka promosyonlarını protesto etmek için bugün eylem yaptı.

Bursa'da bulunan Renault fabrikasında banka promosyonlarının 4 yıl olacağının açıklanması üzerine işçiler, fabrika yemekhanesinde eylem yaparak seslerini duyurdu.

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