Bursa’da fikrî ve sınaî haklarda uzman mahkemeye ihtiyaç var

Merkezi Bursa’da bulunan Uluslararası Patent Birliği başkanlığına seçilen Av. Dinçer Tomruk, başkan yardımcısı Av. Erdem Turan ile birlikte Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u ziyaret ederek, sanayii günden güne büyüyen Bursa’da fikri ve sınaî haklar konusunda doğan ihtilafların çözümü için ihtisas mahkemesi kurulması konusunda destek istedi.

Görüşmede, Bursa ve çevresinde açılan patent davaları ve iş hacmi değerlendirildi. Gemlik’te yapımı devam eden yerli otomobil TOOG fabrikasıyla birlikte yan sanayiin de gelişeceğini, Bursa’da iş hacminin daha da artacağına dikkat çekildi. Patent davaları için adlî ve idarî alt yapının oluşturulması konusunda Bursa Barosu ile işbirliği yapmak istediklerini söyleyen Uluslararası Patent Birliği Başkanı Av. Dinçer Tomruk, Bursa Barosu’nun staj eğitimlerine marka patent avukatlığı konusunda ders eklenmesini istedi ve bu konuda dernek olarak üstlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Baro Başkanı Altun, Bursa'nın potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda patent konusunda ihtisas mahkemesi kurulmasının zaruret olduğunu ifade ederek, Uluslararası Patent Birliği'nin staj eğitimlerine destek verecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.