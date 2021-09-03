İnegöl kurtuluş şenliklerine hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını kutlamaya hazırlanıyor.

İnegöl, 6 Eylül 1922 tarihinde yazılan kahramanlık destanıyla düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yılını kutlamaya hazırlanıyor. Kurtuluş günü programı belli oldu. Sabah başlayacak olan ve akşam kurtuluş günü özel konseriyle son bulacak kutlamalara Belediye Başkanı Alper Taban ilçe halkını davet etti. Taban, “Tarihe şahitlik eden şehrimiz 99 yıl önce bu tarihlerde esaret altındayken, 6 Eylül günü düşmandan temizlenerek kurtuluşunu, yeniden doğuşunu ilan etti. Bu anlamlı ve büyük gün, 98 yıldır olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. İnegöl Belediyesi olarak bu noktada hazırlıklarımızı tamamladık. 6 Eylül Pazartesi günü sabah 09.30’da başlayacak olan kurtuluş günü, akşam saatlerine kadar devam edecek. Ben bu vesileyle ilçe halkımızı kutlamalara davet ediyorum” dedi.

Oğuzhan Koç’un sahne alacağı konsere girişlerde aşı sorgulaması yapılacak. Konser alanına girmek isteyen vatandaşlar enabız uygulaması ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı durumunu gösterecek. Aşı olmayan kişilerin 48 saat önce PCR testi yaptırması istenecek.

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