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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor duran top çalışması yaptı

İHA

Bursaspor duran top çalışması yaptı

Altınordu maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da sabah saatlerinde yapılan idmanda duran top çalışması gerçekleştirildi.
TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Altınorduile karşılaşacak olan Bursaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekkegözetiminde gerçekleşen idman 1 saat20 dakika sürdü. Isınma hareketleriylebaşlayan antrenman, kontrol pas ve şutçalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde duran top çalışması yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, Cristobal Jorquera, İsmail Çokçalış ve Reagy Ofosu takımdan ayrı düz koşu yaptı.Sakatlığı bulunan Ramazan Keskin'in tedavisine devam edildi. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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