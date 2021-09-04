Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı

Bursa’da 2 günde 2. hortum paniği yaşandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde aniden çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kameralarına yansırken, gören vatandaşlardan ise şaşkınlığını gizleyemedi. Boş bir arazide çıkan hortum herhangi bir can ve mal kaybına neden olmazken bir süre sonra gözden kayboldu.

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