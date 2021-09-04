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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Yaz Spor Okulları sona erdi

İHA

Nilüfer Yaz Spor Okulları sona erdi

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün birlikte düzenlediği yaz spor okulları, üçüncü dönem sonunda gerçekleşen sertifika töreniyle sona erdi.
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün birlikte düzenlediği yaz spor okulları büyük heyecana sahne oldu. Çocukların farklı sportif aktiviteleriyle yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, koronavirüs önlemlerini de göz önüne alarak yaz spor okullarını 9 farklı branşta düzenledi. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve tam gün spor okulları başta olmak üzere çok sayıda branşta eğitimler, üç dönem şeklinde Eylül ayına kadar sürdü. Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri, Altınşehir Gençlik Merkezi, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile Beşevler Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlere üç dönemde yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı. Üçüncü dönem sonunda yapılan sertifika törenlerinde voleybol, yüzme ve tam gün spor okullarına katılan 350’yi aşkın öğrenci katılım belgesi aldı. Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisleri ile Çalı Kapalı Havuz’da yapılan törenler sonunda öğrenciler ve ebeveynleri emeği geçenlere teşekkür ederek, yaz tatilini dopdolu geçirdiklerini ifade etti.

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