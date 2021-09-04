Demet hemşirenin tatlı dili aşı karşıtı kadını böyle ikna etti

Bursa’da torunu ile birlikte hastane önünden geçen aşı karşıtı kadın, görevli hemşirenin güler yüzü ve tatlı dili sayesinde aşı olmayı kabul etti. Dakikalar önce "asla aşı olmam, bana kimse aşı yaptıramaz" diyen aşı karşıtı kadın aşını olduktan sonra karşıt görüşteki vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tarihi Cumalıkızık Köyü’nün bir fotoğrafını "Yeşil Bursa’ya mavi ne çok yakıştı" notuyla paylaşması vatandaşları biraz olsun sevindirmişti. Maviye dönen Bursa’nın tüm ilçelerinde Sağlık Müdürlüğü uhdesinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, okulların açılmasına kısa bir süre kala tüm eğitim kurumları öğrencileri ile buluşmadan önce tepeden tırnağa temizlenip sterilize edildi.

Covid19 aşısı rakamlarında yüzde 75’i aşarak mavi kategorideki Bursa’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şehir Merkezindeki hastane önleri başta olmak üzere insan yoğunluğunun olduğu noktalara kurulan aşılama standları sayesinde hastaneye gitmeye üşenen çok sayıda vatandaş bu yolla aşılarını oldu. Bursa’da hizmet veren sağlık kuruluşlarının kendi bünyeleri içinde yapmış oldukları iyileştirici uygulamalara her gün bir yenilerinin eklenmesi vatandaşların dikkatlerinden kaçmıyor.

Son olarak Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Zübeyde Kurtoğlu’nun hastane girişine kurdurduğu ’Aşı tanıtım ve bilgilendirme standı’ hizmeti vatandaşların gönüllerini fethetti.

"Asla aşı olmam" diyordu Demet hemşirenin tatlı dili ikna etti

15 yaşındaki torunu ile birlikte hastane önünden geçen Seher Salmanlı torunun tüm çabasına rağmen aşı olmayı istemedi. Kadınla torununu fark eden görevli hemşire; yanlarına gelerek yaşlı kadına "neden aşı olmak istemediğini" sordu.

"Asla aşı olmayacağım" diyen Seher Salmanlı bir süre sonra Demet hemşirenin tatlı dili ve güler yüzü karşısında ikna olup aşı olmayı kabul etti. Torunu ile birlikte aşı olan Salmanlı çıkışta "Demet hemşire olmasaydı; asla aşı olmazdım. Onun güler yüzü sayesinde kabul ettim. Herkesi de aşı olmaya çağırıyorum" dedi.

Uygulamayla ilgili olarak konuşan Başhekim Kurtoğlu, "Fizik Tedavi Hastanesi olarak Covid19 sürecinin merkezinde olmasak da elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Hastanemize başvuran hastalarımızın yaş ortalamalarının yüksek olması nedeniyle hastalandıkları takdirde yüksek risk grubunda oldukları gerçeği var. Bunu da hastalarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olarak hastanemize başvuranların, yakınlarının ve semtimizdeki komşularımızın farkındalığını arttırmak ve Covid19 aşısına dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptık. Halkımızın ilgisinden memnunuz" dedi.

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