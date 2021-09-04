Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Bursa'da, polisten kaçarken, otomobille yol kenarında bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarparak ölümüne neden olan şüphelilerden Ünal Bilici tutuklandı. Yaralanan araç sürücüsü İsmail Kuşaslan'ın ise tedavisi sürdüğü ve sonrasında gözaltına alınacağı öğrenildi.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde perşembe akşamı plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e çarptı. Özdemir ile 6 suçtan kaydı bulunan araç sürücüsü İsmail Kuşaslan yaralandı. Sürücünün yanındaki 25 suç kaydı olan Ünal Bilici ise gözaltına alındı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrem Özdemir, dün yaşamını yitirdi. Özdemir, aynı gün Kestel ilçesinde toprağa verildi.

İsmail Kuşaslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Ünal Bilici dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi. Kuşaslan'ın da tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ifade edildi.

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