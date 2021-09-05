Alerjik sorunlar sonbaharda artıyor Sonbahar alerjisine karşı etkili 13 önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alerjik sorunlar sonbaharda artıyor Sonbahar alerjisine karşı etkili 13 önlem

İHA

Alerjik sorunlar sonbaharda artıyor Sonbahar alerjisine karşı etkili 13 önlem

Sonbahar alerjisinin burun tıkanıklığı ve akıntı ile burunda kaşıntı, gözlerde sulanma ile kaşıntı, kızarıklık belirtileriyle kendini gösterdiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenol Acar, buna karşı 13 etkili önlemin olduğunu söyledi.
Sonbaharda burun tıkanıklığı ve akıntı, burunda kaşıntı, gözlerde sulanmaya koku ve tat kaybı, boğaz, damak ile kulak kaşıntısı da eklenince yaşam kalitesini hayli düşüren sorunlar yaşanabildiğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenol Acar, sonbaharda alerji hastalarının rüzgarlı havalarda dışarıya çıkmaması, ev hayvanlarıyla aynı odada uyumaması ve kokulara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Acar, “Bağışıklık sistemini güçlü tutmak da alerjik reaksiyonların şiddetini azaltmada önem taşıyor. Bu nedenle dengeli beslenme, düzenli uyku ve bol su tüketimini öneriyoruz. Ayrıca A,B,C ve E vitamini içeren gıdalar tüketilmeli. Düzenli doktor kontrolleri de önemlidir. Baş dönmesi, kusma, nefes darlığı ve yutma güçlüğü gibi ciddi bulgular olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.
Eylül ve ekim aylarının alerji açısından önemli olduğunu anlatan Dr. Şenol Acar, “Burun tıkanıklığı, akıntısı ve burunda kaşıntı, gözlerde sulanma, kaşıntı ve kızarıklık, hapşırık, öksürük, koku ve tat duyusunda azalma, boğazda ve kulakta kaşıntı gibi belirtiler artıyor. Ancak, hava sıcaklığında ani değişiklikler ve salgın yapan viral enfeksiyonlar nedeniyle bu belirtiler, sıklıkla solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırılıyor. Genetik bir hastalık olan alerji, çevresel faktörlerle aktifleşiyor. Bizi bakteri ve virüs gibi mikrobik ajanlar ile zararlı maddelerden koruyan bağışıklık sisteminin normalde zararlı olmayan bazı maddelere karşı hassasiyet gösterdiğini ve bunun da alerji olarak tanımlanmaktadır" diye konuştu.
Dr. Şenol Acar, sonbahar aylarında daha sık görülen alerjenlerden korunma yollarını şu şekilde açıkladı:
"Rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmayın. Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır. Dışarıdan gelir gelmez duş alın. Polenler saç ve giysilerle eve taşınabileceği için kıyafetlerinizi eve gelir gelmez değiştirin, ardından mutlaka duş alın. Çamaşırlarınızı mümkünse balkonda değil, evde kurutun. Maske ve güneş gözlüğü kullanın. Gözlerinize yapışan alerjenler alerjik enfeksiyonlara sebep olabilir. Havada uçuşan alerjenlerden korunmak için maske ve güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Koku ve esanslara dikkat edin. Parfüm, deodorant, oda ve araba kokuları, tütsü gibi kokular da alerjiyi artırır. Deterjan ve yumuşatıcı seçiminde de kokusuz, esanssız olanları tercih edin. Klima filtrelerinizi yenileyin. Ev ve araçlarda kullanılan klimaların polen filtrelerini her yıl mutlaka değiştirin. Çimenli yerlerde uzanmayın. Kesilmiş çimenler ve ağaçlardan dökülen yapraklar, polenler ve tozlar alerjiyi tetikleyebilir. Sigara içmeyin, içilen yerlerden uzak durun. Sigara dumanı burun etlerini uyararak burun tıkanıklığı ve burundan şeffaf su gibi burun akıntısı gelmesine sebep olur. Bu akıntı istemsiz olarak burnunuzdan damlayarak gelebilir. Evcil hayvanınızla aynı odada uyumayın. Kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanların tüyleri ile üzerlerinde bulunan partiküller havaya karışıp sizi rahatsız edebilir, hatta uykuda nefes darlığına sebep olabilir. Uyuduğunuz odada canlı çiçek olmasın. Çiçeklerde bulunan polenler gece uykunuzun bozulmasına ve gün içinde yorgunluk ile algılama problemlerine sebep olabilir. Özellikle çocuklarda yaşanan algılama ve konsantrasyon bozuklukları okul başarılarını etkileyebilir. Tüylü halı ve perde kullanmayın. Üzerlerinde ev tozu akarı tutabilecek tüylü halı ve perdelerden kaçınıp daha sade, tüysüz halılar ve stor perdeleri tercih edin. Çocuklar peluş oyuncaklar ile uyumasın. Peluş oyuncaklar da üzerinde ev tozu akarı bulundurabileceğinden çocukların uyudukları odada olmaması önerilir. Yastık ve çarşaflarınızı sık sık yıkayın. Yastık ve çarşaflarınızı sık aralıklarla yıkayıp düzenli olarak değiştirmeye özen gösterin. Gün içinde giydiğiniz kıyafetlerinizle yatağa girmemeye dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Dengeli beslenme, düzenli uyku ve bol su bağışıklık sistemimizi güçlü tutar. A, B, C ve E vitamini içeren gıdalar tüketmeyi alışkanlık haline getirin."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Çocuğunuzun aşırı terlemesini hafife almayın"
YEREL HABERLER "Çocuğunuzun aşırı terlemesini hafife almayın"
Karavanı iş yeri yaptı, hem tatil yapıyor hem para kazanıyor Karavan tutkunu Fatih Baran Akyüz, kahve dükkanını da beraberinde gittiği her yere götürüyor
YEREL HABERLER Karavanı iş yeri yaptı, hem tatil yapıyor hem para ...
(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı 6 Eylül'de çıkıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 216 sayfalık 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap 6 Eylül'de 40 liradan piyasaya sürülecek Birinci basımı Turkuvaz Kitap tarafından yapılan eser, 7 Eylül'den itibaren tüm kitapçıların raflarında yer alacak
YEREL HABERLER (Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı 6 Eylül'de ...
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa Kantinciler Odası’na ortak aday
YEREL HABERLER Bursa Kantinciler Odası’na ortak aday
Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, hastanede gözaltına alındı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu, ...
Polisten kaçıp dehşet saçtı: Yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi
YEREL HABERLER Polisten kaçıp dehşet saçtı: Yaraladığı 2 kişiyi ...
Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz
YEREL HABERLER Bursa'da 6 Eylül'de ulaşım öğrencilere ücretsiz
Bursaspor’un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve Elton Acolatse ilk idmanına çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni transferleri Nicolas Zalazar ve ...
Elton Acolatse, Bursaspor’da
YEREL HABERLER Elton Acolatse, Bursaspor’da
Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü Bursa'da evine giren hırsız tarafından kalbinden bıçaklanan yaşlı adam hayatını kaybetti Ölen adamın yeğeni konuştu: "Burayı hırsızlar mesken tuttu"
YEREL HABERLER Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp ...
Bursaspor Kulübü, Nicolas Zalazar transferini resmen duyurdu
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, Nicolas Zalazar transferini resmen ...
Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur’dan Çağatay Yılmaz açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur’dan Çağatay ...
Yaz tatiline ‘Kral Şakir’li veda
YEREL HABERLER Yaz tatiline ‘Kral Şakir’li veda
AK kadrolar dağ ilçelerinde topyekûn kalkınma için çalışıyor
YEREL HABERLER AK kadrolar dağ ilçelerinde topyekûn kalkınma için ...
Yıldırım’da kültür sanatta ortak akıl konuştu
YEREL HABERLER Yıldırım’da kültür sanatta ortak akıl konuştu
İzinsiz evinde kalan kişi tarafından bıçaklanan ev sahibi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER İzinsiz evinde kalan kişi tarafından bıçaklanan ev ...
Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne ...
Bursa'da 100 metre sürüklenen araçta can pazarı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da 100 metre sürüklenen araçta can pazarı: 2 ...
Yaz Spor Okulları’nda muhteşem final
YEREL HABERLER Yaz Spor Okulları’nda muhteşem final
Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
Demet hemşirenin tatlı dili aşı karşıtı kadını böyle ikna etti
YEREL HABERLER Demet hemşirenin tatlı dili aşı karşıtı kadını böyle ...
Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada Ayağı takıldı ölümden saniyelerle kurtuldu Ayağı taşa takılıp yere düştü, olay yerinden geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Bursa'da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada Ayağı ...
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı : 1 ağır yaralı Bursa'da feci kaza : 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.