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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PENDC, bilişimci girişimcilerin yanında PENDC’den bilişim sektörüne büyük destek

İHA

PENDC, bilişimci girişimcilerin yanında PENDC’den bilişim sektörüne büyük destek

Bursa’da bilişim sektöründeki müşterilerine güvenilir ve kesintisiz hizmetler sunan Pen Data Center (PenDC), teknoloji tabanlı büyümeyi desteklemek hedefiyle ULUKOZA girişimcilerine sponsor oldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) ‘Kozalar Kelebek Olsun’ sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüğü markası ULUKOZA’daki girişimcilere bulut sunucu hizmeti vererek sponsor olduklarını söyleyen PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Sektörümüzü ileriye taşıma hedefiyle girişimcilerimizin yanındayız” dedi.
Türkiye’de dijitalleşme altyapısının güçlendirilmesi için yeni iş fikirlerinin desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, “Teknolojinin gün geçtikçe daha fazla öne çıktığı dijital dünyada, bilişim sektörünün gelişimini yakalayabilmek için girişimcilerimizi desteklememiz gerekiyor. Türkiye’de 20 yıldır içerisinde bulunduğumuz sektörümüzde teknoloji bağımsızlığına ulaşabilmek, en büyük hedefimiz. Bu bilinçle yenilikçi girişimci adaylarına fırsat sunmak istedik. Teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş fikirlerini geliştirerek sürdürülebilir kılan ULUKOZA’daki girişimcilerimizin katma değerli ürün oluşturmalarının önünü açabilmek için sponsor olmaya karar verdik. Sektörümüze liderlik edecek olan girişimcilerimiz ile gelecekte de temaslarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de PenDC’nin veri hizmetleri ve internet teknolojileri sektöründe büyük bir ihtiyacı karşıladığının altını çizen ULUKOZA Yürütücüsü Nihal Sağlamda girişimcilerin fikirlerini iş hayatına taşıyan desteklerin teknoloji tabanlı büyümenin yapıtaşını oluşturduğunu söyledi. Sağlam, “Genç girişimcilerimizin hayallerini gerçekleştirerek ülkemizde inovatif fikirleri destekleyen mekanizmalar bilişim sektörümüzü kalkındıracaktır. Bu noktada kilit rol üstlenen PenDC’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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