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Bursa'da park halindeki tır alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Panayır Caddesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki park alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev topuna dönen tırın yandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar bölgeye yakın noktalardan görülürken, site sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale etti. Söndürülen tır kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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