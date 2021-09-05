Teknofest'te 'Yıldırım' rüzgarı esti

Yıldırım Belediyesi, genç icatcıların yanında olmaya devam ediyor. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Bursa'yı temsil edecek takımları yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gençlerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. Başarılı çalışmalarından dolayı gençleri tebrik eden Başkan Yılmaz, "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini başarıya taşıyacak olan gençlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in, Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini geliştirme projesi olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin pandemi şartlarında yoğun emek harcayarak ürettikleri araçları yarışma ortamında görmekten büyük mutluluk duyduk. Böylesi güzel bir ortamda ilçemizde ve Bursamızda üretilmiş araçların olması gurur verici. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimize verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi belirtmek isterim"şeklinde konuştu.

‘İnsansız Hava Aracı Yarışmaları'nın 618 Eylül tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanı'nda yapılacağını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin yaptığı insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar ülkemizin milli teknoloji hamlesinde çok önemli yer tutan TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında yer alıyor. Tabi bu yıl TEKNOFEST’in insansız hava araçları alanındaki yarışmalarının Bursa’da yapılacak olması da bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Gençlerimizin hayallerine ve emeklerine destek vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Yıldırım Belediyesi'nin sponsor olduğu “Hacıwatt” aracını da incelemeyi ihmal etmedi.

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