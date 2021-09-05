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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu

İHA

Dağ ilçelerinde çöp sorunu tarih oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli ilçesine kazandırılan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı. Bölgenin en önemli sorunlarından biri olan evsel katı artıklar artık hem doğaya zarar vermeyecek hem de enerji üretimi yoluyla ekonomiye kazandırılacak.
Bursa’da altyapı ve çevre yatırımlarına öncelik vererek daha yaşanılabilir bir kent oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vahşi çöp depolama alanlarının ıslahı konusunda önemli mesafe kat etti. Bursa genelindeki 29 vahşi çöp depolama alanından 25’ini kapatarak ilçelerdeki önemli bir çevre sonunu ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerindeki evsel katı atık sorununa da köklü çözüm üretti. Evsel nitelikli katı atıkların sağlıklı bir şekilde düzenli depolama alanına taşınması amacıyla Orhaneli ilçesine yaptırılan ve yaklaşık 1,5 aydır faaliyette olan Güney Bölgesi Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun resmi açılışı törenle yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon TL'ye mal olan tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hedefleri iyi koymak için her bölgenin avantajlarını ve dezavantajlarını çok iyi bilmek gerektiğini belirterek, dağ ilçelerinde de tarım, hayvancılık ve eko turizm anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla ulaşım ana konu olmak üzere, altyapı ve çevre yatırımları başta olmak üzere daha yaşanabilir alanlar oluşturmak için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi. Çöp konusunun da sadece Orhaneli'nin değil dünyanın bir gerçeği olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "3 milyon 100 bin nüfuslu Bursa'mızda her gün 3 bin 500 ton çöp çıkıyor. Bu kadar çöple dağlar taşlar dolar. Doğa bize babalarımızdan miras kalmadı.En iyi şekilde muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak boynumuzun borcu. Biz doğamıza elbirliğiyle sahip çıkıyoruz. Bunu da hamasi nutuklarla değil, icraatlarla yapıyoruz. Sadece arıtma tesislerine 5 yılda 400 milyon lira harcadık. Bugün hizmete açtığımız tesis de doğaya verdiğimiz önemin bir göstergesi. Dağ ilçelerinden toplanan evsel atıklar bu aktarma istasyonunda daha büyük araçlara alınacak ve Yenikent düzenli depolama sahasına taşınacak. Bu atıklar orada elektrik enerjine dönüştürülerek, ekonomiye kazandırılacak. Tüm bu işlemlerin yere tek bir çöp bile değmeden yapılacağı tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da ilçenin en önemli sorunlarından birinin atıklar olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu sorunun tamamen ortadan kalktığını söyledi. Bu tesis yapılmadan önce atıkların toplandığı vahşi depolama sahalarında özellikle yaz aylarında sık sık yangınlar çıktığını hatırlatan Aykurt, "Buralardaki yangınlara itfaiyemiz müdahale eder, söndükten sonra ilçemizin üstünü kara bir duman bulutu kaplar, etrafa pis bir koku yayılırdı. Bu yüzden halkımız günlerce camlarını bile açamazdı. Tesis hizmet vermeye başlayalı 1,5 ay oldu ve tek bir koku şikayeti bile gelmedi. İlçemizde yaşanan atık kabusu artık sona erdi. Bunun yanında içme suyu hatlarımızın yenilenmesi, ilçemize doğalgaz getirilmesi ve eko turizme yönelik yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından kurdeleyi keserek, tesisi resmen hizmete açan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra çöp aktarma işlemini de uygulamalı olarak inceledi.

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