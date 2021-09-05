Fırtına uyarısı

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Bursa Valiliği, vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Denizi’nde 06.09.2021 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde 5075 kilometre/saat hızırnad fırtına beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtınanın 08.09.2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor" denildi.

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