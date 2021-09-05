MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı, milletimiz arzu ettiği müddetçe devam edecek



Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)MHP'nin Bursa'da gerçekleştirdiği istişare toplantısına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim hangi entrikaya müracat ederse etsin, Cumhur İttifakı milletimiz arzu ettiği müddetçe devam edecek. Cumhur İttifakı, insanları umutla beklediği hak ettiği noktaya ulaştırmak için üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirecek" dedi.

MHP'nin 'Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' temalı genişletilmiş bölge istişare toplantılarının ilki Bursa'da gerçekleştirildi. MHP Bursa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova teşkilatlarının katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla hareketin geleneğinde olan, geçmiş dönemlerde de sıkça icra edilen toplantıların bir yenisini Bursa'da yaptıklarını ifade eden Büyükataman, toplantıların 9 bölgede planlandığını dile getirdi.

Bu toplantılarda önceliklerinin pandemi nedeniyle bir araya gelemedikleri teşikat yöneticileri ile istişare etmek olduğuna değinen Büyükataman, "Özellikle gündem ile alakalı bilgi alışverişinde bulunmak ve Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili arkadaşlarımızın hafızalarını tazelemek maksadıyla bir aradayız" dedi.

'BU İTTİFAK, MİLLETİMİZ TARAFINDAN İSTENEREK OLUŞTURULDU'

MHP'nin bundan sonraki süreçte de pandemi şartlarını dikkate alarak alanda olacağını kaydeden Büyükataman, Cumhur İttifakı'na yönelik düşüncelerini paylaştı.

MHP olarak Cumhur İttifakı'nın devamı konusunda zihin bulanıklığı içerisinde olmadıklarının altını çizen Büyükataman, "Sayın genel başkanımız da çeşitli vesileler ile bu ittifakın bir ihtiyaçtan doğduğunu, bu ittifakın milletimiz tarafından istenerek oluşturulduğunu, hiçbir pazarlığa dayalı olmadığını, dolayısıyla her hal ve şartta bunun devamının ülkemizin geleceği açısından son derece hayati önem arz ettiğini sıkça ifade ediyor. Dolayısıyla; kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim hangi entrikaya müracat ederse etsin, Cumhur İttifakı milletimiz arzu ettiği müddetçe devam edecek. Bu ittifaka yapılan saldırılar, tuzaklar hepimizin malumu. Bunları bertaraf edebilecek feraseti her iki siyasi partinin yöneticiler, aziz milletimiz gösterecek. Cumhur İttifakı, insanları umutla beklediği hak ettiği noktaya ulaştırmak için üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıya MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinin temsilcileri katıldı.FOTOĞRAFDHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL, Semih ŞAHİN

2021-09-05 17:10:27



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