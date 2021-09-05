Bursa'da oluşan hortum kamerada

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle esen kuvvetli rüzgarın yanı sıra; Nilüfer ilçesinde hortum oluştu. Boş arazideki hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-09-05 17:49:34



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