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Bursa'da oluşan hortum kamerada

DHA

Bursa'da oluşan hortum kamerada


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle esen kuvvetli rüzgarın yanı sıra; Nilüfer ilçesinde hortum oluştu. Boş arazideki hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-09-05 17:49:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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