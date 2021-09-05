Bursa'da polisten kaçarken genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Bursa'da, polisten kaçarken, otomobille yol kenarında bekleyen genç kıza çarparak ölümüne neden olan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde perşembe akşamı plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e (24) çarptı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrem Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir, aynı gün Kestel ilçesinde toprağa verildi. Sürücü ile yanında bulunan Ünal Bilici gözaltına alındı.

25 Suç kaydı olan Ünal Bilici sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi.

Sürücü İsmail Kuşaslan'ın ise hastanedeki devam eden tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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