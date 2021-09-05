Karacabey Belediyespor - Eskişehirspor: 1-2

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Eskişehirspor´a 2-1 mağlup oldu. STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Muratcan Ilgaz, Baykal TunaKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Ahmet (Dk.71 Hamza), Denis, Berk, Bekir, Enes (Dk.46 Batuhan), Yağız (Dk.46 Ata), Hakan, Kaan (Dk.46 Berke), Sadık, Muhammed ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Hasan (Dk.90 Arda), Sezgin, Onur (Dk.90 Kaan), Tolga(Dk.71 Doğukan), Berkay, Cihangir, Utku, Buğra, Eren (Dk.58 Ömer), BartuGOLLER: Dk.77 Berk (P)(Karacabey Belediyespor) Dk.16Dk.33 Onur (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: Bekir, Sadık, Berk, Hakan (Karacabey Belediyespor) Buğra, Cengiz, Tolga, Sezgin, Berkay, Hasan (Eskişehirspor) MAÇTAN DAKİKALAR7´nci dakikada Bekir´in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.16´ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur, topu ağlara gönderdi: 0-137´nci dakikada kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Onur topu kaleci Hüseyin`in üzerinden ağlarla buluşturdu: 0-240´ıncı dakikada Hakan´ın ortasında Kaan´ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.77´nci dakikada Bartu´nun Denis´i ceza sahası içerisinde düşürmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Berk topu ağlara gönderdi: 1-283´ncü dakikada Bekir´in kullandığı korner vuruşunda topa ceza sahasında buluşan Muhammed´in kafa vuruşu sonucunda kaleci Cengiz topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Eskişehirspor´a 2-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-09-05 23:20:25



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