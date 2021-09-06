Uludağ’ın ilk yaz festivali coşkuyla sona erdi

Türkiye’nin en büyük kayak ve eğlence merkezi Uludağ'da ilk kez bir yaz festivali gerçekleşti. Athena, Ceza ve onlarca popüler sanatçı ile DJ'lerin sahne aldığı festivalde binlerce genç, unutulmaz bir festival yaşadı.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ’da bu kez yaz festivali coşkusu yaşandı. İkinci Gelişim Oteller Bölgesi’ndeki Karinna Hotel’de gerçekleşen festivale, Türkiye’nin bir çok şehrinden binlerce müzik sever katıldı. 2 gece 3 gün süren yaz festivalinde, sevilen Rock grubu Athena, ünlü Rap sanatçısı Ceza ve popüler sanatçılar ile onlarca DJ sahne aldı. Festivalin ilk günü sahne alan Athena, hareketli parçalarıyla Uludağ’da rüzgar gibi esti. Final gecesi sahne alan Ceza, seslendirdiği şarkılarıyla binlerce genci coştururken, Rap şovlarıyla büyük beğeni topladı. Koronavirüs ve güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde tutulduğu festivalde gün boyu müzik ve danslar ile eğlence yaşandı. Festivale ilişkin konuşan Karinna Hotel Ön Büro Müdürü Harbi Türk, ‘’Kış turizminin merkezi olan Uludağ’da ilk kez bir yaz festivali gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bambaşka bir hava ve bambaşka bir konsept ile gençlerimizi buluşturduk. Bursa başta olmak üzere bir çok şehirden gelen misafirimiz var. Artık Uludağ’ı yalnızca kış değil, yaz festivallerinin de merkezi yapacağız’’ diye konuştu.

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