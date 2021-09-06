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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göksel Bursalılarla hasret giderdi

İHA

Göksel Bursalılarla hasret giderdi

Nilüfer Belediyesi'nin Güz Konserleri'nde sahne alan Göksel Bursalılara unutulmaz gece yaşattı.
Güz Konserlerinde bu defa Göksel sahne aldı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla sevenlerine renkli bir gece yaşattı. Güz konserlerinin ikincisinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Göksel sahne aldı. Balat Atatürk Ormanı’ndaki konsere Göksel hayranları yoğun ilgi gösterdi. Performansıyla hayranlarının gönlünü fetheden Göksel, uzun bir aradan sonra Bursa’da sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuara yer veren Göksel, “Dudaklarında Arzu”, “Sabır”, "Yalnız Kuş", "Sen Orda Yoksun" ve "Denize Bıraktım" gibi sevilen şarkılarını söyledi. Alanı dolduran müzik tutkunları da birçok parçada sanatçıya eşlik etti. Konsere katılanlara keyifli bir gece yaşatan Göksel, sevenlerinden bol bol alkış aldı.

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