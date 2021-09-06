Otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaralandı; o anlar kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi Mustafa Salkımcı (52) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi´nde meydana geldi. Ramazan Yılmaz (30) yönetimindeki 16 KJS 35 plakalı otomobil, yol kenarını süpüren belediye temizlik işçisi Mustafa Salkımcı´ya çarptı. Yaralanan işçi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-09-06 10:41:55
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